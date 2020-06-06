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06.06.2020 - 23:19 |

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs sonuçları açıklandı!

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadı.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs sonuçları açıklandı!
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İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi. 

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 4-5 Haziran tarihlerinde bin 195 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği ve kimsede virüse rastlanmadığı ifade edildi. 

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

İngiltere Premier Ligde koronavirüs sonuçları açıklandı

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