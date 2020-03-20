İngiltere Premier Lig'de yeni sezon seyircisiz başlayabilir

İngiltere Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta kulüpler ile yaptığı görüşmede liglerin 3 Nisan tarihine kadar ertelendiğini duyurmuştu. Premier Lig başta olmak üzere İngiltere'deki tüm müsabakalar ertelendi.

Fakat, yeni tip corona virüsün (COVID-19) İngiltere'de her geçen gün yayılması futbol federasyonu ve kulüplerde büyük bir endişe yaratmasına sebep oldu. Daily Mirror'un haberine göre, İngiltere Premier Lig ve alt ligler gelecek sezon seyircisiz başlayabilir.

EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ertelenmesi sonrasında 3 Nisan tarihinde başlaması planlanan İngiltere Premier Lig'in yeniden erteleneceği de gelen haberler arasında.

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından bu hafta başlarında açıklanan 50 milyon avroluk yardım fonunun sadece önümüzdeki dört hafta boyunca kulüplerin gereksinimlerini karşılayacağı iddia edildi. Federasyonun önümüzdeki günlerde yeni kararlar alacağı ve kapsamlı bir bildirim yayınlayacağı ifade edildi.