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13.10.2020 - 12:21 |

İngiltere Premier Lig'in 18 takıma düşürülmesi gündemde!

İngiliz futbolu, Manchester United ve Liverpool'un öncülük ettiği "Büyük Resim Projesi"ni tartışıyor. İki kulübün pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak için yaptığı plana göre; Premier Lig 20 takımdan 18 takıma düşürülmeli.

İngiltere Premier Lig'in 18 takıma düşürülmesi gündemde!
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İngiliz futbolu Premier Lig'i 18 takıma düşürmeyi tartışıyor. Liverpool ve Manchester United'ın önderlik ettiği "Büyük Resim Projesi", dünya futbolunun en popüler liginde takım sayısını azaltmayı öneriyor. Daily Telegraph gazetesinin projenin maddelerini yayınlamasının ardından İngiltere'de tartışmalar başladı. Projeye göre; Premier League'in 2022-2022 sezonunda 20 takımdan 18 takıma düşürülmesi planlanıyor.

Pandemi nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan alt lig kulüplerine 250 milyon poundluk yardım paketini içeren projenin tepki gören yanı ise özel oy hakları.

Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig'deki 6 büyük kulüp ve en uzun süredir ligde yer alan diğer 3 kulübe, ligin geleceğini belirleyecek karar için ayrıcalık hakkı tanınacak.

Ancak bu detay, kulüpler arasında makasın açılarak rekabet seviyesini azaltabileceği nedeniyle endişe yarattı.

İngiltere Futbol Ligleri Başkanı Rick Parry, projenin uzun vadede dezavantajlar yaratacağı görüşünde. Parry, "Bu plana katılmıyorum. Bu öneriyi bir bütün olarak değerlendirmelisiniz. İlk bakışta İngiliz futbolundaki 72 kulüp için pandeminin ardından önemli getiriler sağlacak maddeler var. Birçok yardım planı var. Ancak sürdürülebilir bir yapı yok. Böyle fikirlerin olduğunu görmek güzel. Ama kulüplerimize uzun vadeli umut sağlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Premier Lig kulüpleri, "Büyük Resim Projesi" hakkındaki ilk fikir alışverişini yarın video konferans aracılığıyla yapacak.

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