İngiltere ve Hırvatistan'da gündem Cüneyt Çakır!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Dünya Kupası yarı final karşılaşmasını yönetecek olan deneyimli hakem için İngilizlerin bir nebze tedirgin olduğu gözlerden kaçmadı.

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Çakır’ın daha önce yönettiği İngiliz ekiplerinin maçlarındaki kararları geniş yer kapladı. Daily Telegraph “Üç İngiliz futbolcuyu oyundan atan hakem yarı final maçını yönetecek” başlığıyla yayınladı.

‘Ferguson’u öfke krizine soktu’

The Independent “John Terry’yi oyundan atan adam olan Cüneyt Çakır, İngiltere-Hırvatistan maçının hakemi” başlığıyla verdiği haberde “Çakır, Sir Alex Ferguson’u öfke krizine sokmuştu” ifadeleri kullanıldı.

‘Katı-kuralcı bir tarzı var’

The Independent’ın analizi şöyle devam etti: “Cüneyt Çakır’ın çok katı ve kuralcı bir maç yönetme tarzı var. Mesafeleri ölçerken son derece titiz davranıyor. Aldatmaya yönelik hareketleri gözünden kaçırmıyor. FIFA ve UEFA’nın üst düzey hakemi kart kararlarında adil davranıyor ve kartlara son çare olarak başvurmaya çalışıyor.”

‘VAR tartışmasının odağında’

Daily Express ise konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Gazete “VAR tartışmasının odağındaki isim yarı final maçına verildi” başlıklı haberinde Arjantin-Nijerya arasındaki Dünya Kupası grup aşaması karşılaşmasına özel parantez açıldı. Nijerya’nın penaltı beklediği pozisyonda Çakır VAR’a baktığı ardından pozisyonda beyaz noktayı göstermediği, Afrikalı oyuncuların buna yoğun itiraz ettikleri ifade edildi.

‘Türk lokumu Cüneyt Çakır’

The Sun İngiltere-Hırvatistan yarı final karşılaşması için yapılan atamayı ‘Türk lokumu… İngiltere’ye uğurlu gelen Cüneyt Çakır yarı final maçına atandı’ şeklinde yayınladı. Chelsea’den John Terry, Gary Cahill, Liverpoollu Steven Gerrard ve Manchester Unitedlı Luis Nani gibi isimleri kırmızı kartla cezalandırdığına dikkat çekildi.

‘İngiltere Çakır atamasından memnun’

The Sportsman “İngiltere uğurlu gelen Cüneyt Çakır’ın yarı finale atanmış olmasından dolayı memnun. İngiltere Milli Takımı’nın daha önce beş maçını yönettiğine dikkat çekilen Çakır’ın idaresinde takımın hiç maç kaybetmediği vurgulandı.

HIRVAT BASINI

‘Avrupa’nın en iyi hakemlerinden’

Hırvatistan’ın Novi List gazetesi İngiltere-Hırvatistan Dünya Kupası yarı final maçı için gerçekleştirilen atamayı “Cüneyt Çakır Avrupa’nın en iyi hakemlerinden biri” şeklinde okuyucularına duyurdu. Hırvatistan’ın Sırbistan’ı 2-0 mağlup ettiği maçı yöneten isim olduğuna dikkat çekildi.

‘İngiltere’den çok oyuncu attı’

Gol internet sitesi Cüneyt Çakır’ın İngiliz kulüplerinden bir çok futbolcuyu geçmişte oyundan atmışlığının bulunduğunu hatırlatarak “İngiltere’den bir çok futbolcuyu oyun dışına gönderdi” ifadelerine yer verdi.

‘İngilizler titriyor… Çakır’dan hoşlanmıyorlar’

24Sata internet sitesi de Cüneyt Çakır’ın İngiltere kulüpleri ve onların oyuncularıyla olan geçmeşini hatırlatma yoluna giden yayın organlarından bir tanesiydi. “İngiliz kulüplerinin kendisiyle travmatik tecrübeleri var” diye yazan internet sitesi “İngilizler titriyor. Maçı, onların pek hoşlanmadığı Türk hakem yönetecek” şeklinde ifadeler kullandı.

‘İngilizler Çakır kararıyla şok oldu’

Index internet sitesi “İngilizler, Hırvatistan maçına yapılan hakem atamasıyla şok oldu” ifadelerine yer verdi. “İngiltere’de Çakır’dan nefret edilir” sözlerinin de yer aldığı haberde İngiliz kulüplerinin maçlarındaki yönetimi nedeniyle ülkede bu yönde bir izlenim bulunduğu savunuldu.