İngiltere’de Everton - Liverpool maçında ‘VAR’ krizi

Premier Lig’de 5. haftada oynanan Merseyside derbisinde Everton ve Liverpool 2-2 berabere kalsa da, VAR (Video Asistan Hakem) kararları çok konuşuldu. son şampiyonun VAR kararlarıyla durdurulduğu yorumları yapıldı.

Liverpool Echo’da ‘Tartışmalı gün’ yorumuyla verilen pozisyonlarda ilk olarak Van Dijk’ın 7-8 ay sahalardan uzak kalmasına sebebiyet veren sakatlık öne çıkarıldı. Penaltı beklerken Van Dijk’ın kaybedildiği aktarıldı.

Ardından 90+3’de skor 2-2 iken Jordan Henderson’ın galibiyet golünün VAR nedeniyle boşa gittiği ve Kırmızılar’ın olası bir 3 puanı resmen kaçırdığı kaydedildi. Jurgen Klopp’un ilk kez bu denli öfkeli olduğu eklendi.

Liverpool'un Leeds Galibiyetinin Perde Arkası