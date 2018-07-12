İngiltere'de hasret sürüyor

İngiltere, şampiyonluk hasretini dindiremedi. Son olarak 1966 Dünya Kupası’nda şampiyon olan ve 52 yıldır finale dahi kalamayan İngilizler, Rusya’da çok yaklaştığı bu başarıyı yine yakalayamadı. Tarihinde 3. kez yarı finalde olan İngiltere, final bileti elde edemedi.

Trippier üzüntüsü

Uzatmalarda 116. dakikada sakatlanan İngiltere sağ beki Trippier büyük şanssızlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu, takımını eksik bıraktı. 4 değişiklik hakkını da bitiren İngilizler, son 5 dakikayı 10 kişiyle tamamladı.



