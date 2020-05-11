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11.05.2020 - 16:30 | | LONDRA (AA) -Â

Ä°ngiltere'de spor müsabakalarÄ±, 1 Haziran'a kadar baÅŸlayamayacak

Ä°ngiltere'de kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda oynansa bile profesyonel spor mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n 1 Haziran'a kadar yapÄ±lmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸi belirtildi.

Ä°ngiltere'de spor müsabakalarÄ±, 1 Haziran'a kadar baÅŸlayamayacak
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Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼met, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) Ã¶nlemlerinin nasÄ±l kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren 50 sayfalÄ±k yol haritasÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±.

Buna gÃ¶re, spor mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, ancak en erken 1 Haziran'da baÅŸlayacak ikinci aÅŸamada mÃ¼mkÃ¼n olacak.

Bu konuda metinde, ikinci aÅŸamada, "bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli sosyal temas riskinden kaÃ§Ä±nÄ±larak TV yayÄ±nÄ± iÃ§in kÃ¼ltÃ¼rel ve sportif etkinliklerin kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na izin verileceÄŸi" belirtildi.

AyrÄ±ca stadyumlar gibi kalabalÄ±k yerlerin tam olarak aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n, enfeksiyon sayÄ±sÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe baÄŸlÄ± olarak daha sonra mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸi de vurgulandÄ±.

Ä°ngiltere'de 13 Mart'ta liglere ara verilirken, 23 Mart'ta hÃ¼kÃ¼met kÄ±smi karantina kararlarÄ± kapsamÄ±nda tÃ¼m sosyal etkinlikleri bir sonraki duyuruya kadar yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngilterede spor mÃ¼sabakalarÄ±, 1 Hazirana kadar baÅŸlayamayacak

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