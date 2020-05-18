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18.05.2020 - 07:00 |

İngiltere’de Premier Lig için kritik gün

İngiltere’de futbol için bugün kritik bir toplantı yapılacak. Londra’da vakaların henüz istenen seviyeye gerilememesi nedeniyle biraz daha beklenmesi kararı öne çıktı.

İngiltere’de Premier Lig için kritik gün
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Avrupa’da koronavirüsle mücadele eden ülkelerden İngiltere’de futbol için bugün kritik bir toplantı yapılacak. Ülkedeki Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi, kulüpler, ve kulüp doktorları toplantıda yer alacak. Ülkede özellikle Londra’da vakaların henüz istenen seviyeye gerilememesi nedeniyle biraz daha beklenmesi kararı öne çıktı.
Premier Lig’de maçların 12 Haziran yerine 26 Haziran’da başlatılması görüş olarak sunuluyor. Buna karşın ağustos ayına kadar sezonu bitirmek zorunda olan Premier Lig, sıkıştırılmış fikstürde zorlanmaktan korkuyor.

İngiltere’de Premier Lig için kritik gün

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