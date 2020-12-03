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03.12.2020 - 15:07 | | NTVSpor

İngiltere'de taraftarlar 9 ay sonra tribünlerde

İngiltere'de taraftarlar belli kapasitelerle tribünlere dönmeye başladı.

İngiltere'de taraftarlar 9 ay sonra tribünlerde
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İngiltere'de taraftarlar, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi ile dokuz aydan uzun bir süredir ilk kez Çarşamba günü İngiltere Futbol Ligi'nde tribünlere geri döndü.

İngiltere 2. Lig'de oynanan Carlisle - Salford City maçı, ülkede 13 Mart'tan bu yana devam eden karantina sürecinin ardından seyircilerin tribünlerdeki yerlerini aldıkları ilk müsabaka oldu.

Şubat ayından bu yana kendi sahalarında taraftarlarının önünde oynamayan Luton ve Wycombe için için 1.000 kişilik kapasiteye izin verildi.

Arsenal'in Avrupa Ligi'nde Rapid ile oynayacağı maçta taraftarları ağırlama izni verilen ilk Premier Lig kulübü olacak.

Mart ayından bu yana taraftarları karşılayan ilk Premier Lig maçı West Ham ile Man Utd arasında oynanacak. Aralarında son şampiyon Liverpool'un yanı sıra West Ham, Tottenham ve Everton'ın yer aldığı yüksek riskli (2. kategori) şehirlerin takımları iç saha maçlarına toplam 2 bin seyirci alabilecekler.

Çok yüksek riskli bölge (3. kategori) olarak değerlendirilen Manchester'da ise United ve City gibi devler maçlarına bir süre daha seyirci alamayacaklar.

İngilterede taraftarlar 9 ay sonra tribünlerde

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