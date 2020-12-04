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04.12.2020 - 01:29 | | AA

Ä°ngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuÅŸtu

Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) Ã¶nlemleriÂ  sebebiyle mart ayÄ±ndan bu yana seyircisiz oynanan maÃ§lar iÃ§in stadyumlara sÄ±nÄ±rlÄ±Â  sayÄ±da taraftar kabul edilmeye baÅŸlandÄ±.Â

Ä°ngiltere'de tribünler yeniden seyirciye kavuÅŸtu
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Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) Ã¶nlemleriÂ  sebebiyle mart ayÄ±ndan bu yana seyircisiz oynanan maÃ§lar iÃ§in stadyumlara sÄ±nÄ±rlÄ±Â  sayÄ±da taraftar kabul edilmeye baÅŸlandÄ±.Â 

UEFA Avrupa Ligi B grubunda Arsenal'in Emirates StadÄ±'nda Rapid Wien'iÂ  konuk ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada, sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Arsenal taraftarÄ± tribÃ¼ndeki yeriniÂ  aldÄ±. Stadyum Ã¶nÃ¼nde ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼len taraftarlara buradaki gÃ¶revliler tarafÄ±ndanÂ  sosyal mesafe kurallarÄ±na uymalarÄ± ve maskelerini takmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Ä°ngiltere'de maÃ§lar Kovid-19 Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda mart ayÄ±ndan bu yanaÂ  seyircisiz oynanÄ±yordu.

Ãœlkede 5 KasÄ±m'da baÅŸlayan ve dÃ¼n sona eren ulusal karantinanÄ±nÂ  ardÄ±ndan orta riskli bÃ¶lgelerde aÃ§Ä±k hava spor mÃ¼sabakalarÄ±na en fazla 4 binÂ  seyircinin alÄ±nacaÄŸÄ±, yÃ¼ksek riskli bÃ¶lgelerde ise mÃ¼sabakalarÄ±n seyircisizÂ  oynanmasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi bildirilmiÅŸti.

Ä°ngilterede tribÃ¼nler yeniden seyirciye kavuÅŸtu

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