Ä°ngiltere'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) Ã¶nlemleriÂ sebebiyle mart ayÄ±ndan bu yana seyircisiz oynanan maÃ§lar iÃ§in stadyumlara sÄ±nÄ±rlÄ±Â sayÄ±da taraftar kabul edilmeye baÅŸlandÄ±.Â

UEFA Avrupa Ligi B grubunda Arsenal'in Emirates StadÄ±'nda Rapid Wien'iÂ konuk ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada, sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Arsenal taraftarÄ± tribÃ¼ndeki yeriniÂ aldÄ±. Stadyum Ã¶nÃ¼nde ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼len taraftarlara buradaki gÃ¶revliler tarafÄ±ndanÂ sosyal mesafe kurallarÄ±na uymalarÄ± ve maskelerini takmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Ä°ngiltere'de maÃ§lar Kovid-19 Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda mart ayÄ±ndan bu yanaÂ seyircisiz oynanÄ±yordu.

Ãœlkede 5 KasÄ±m'da baÅŸlayan ve dÃ¼n sona eren ulusal karantinanÄ±nÂ ardÄ±ndan orta riskli bÃ¶lgelerde aÃ§Ä±k hava spor mÃ¼sabakalarÄ±na en fazla 4 binÂ seyircinin alÄ±nacaÄŸÄ±, yÃ¼ksek riskli bÃ¶lgelerde ise mÃ¼sabakalarÄ±n seyircisizÂ oynanmasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi bildirilmiÅŸti.