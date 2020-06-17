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17.06.2020 - 16:27 | |   ANKARA (AA) -

İngiltere'nin alt futbol liglerinde 12 kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere'nin alt futbol liglerinde son bir hafta içinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 12 kişinin sonucu pozitif çıktı.

İngiltere'nin alt futbol liglerinde 12 kişide koronavirüs tespit edildi
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İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından yapılan açıklamada, alt liglerde mücadele eden takımların futbolcu ve kulüp çalışanlarına son bir hafta içinde 2 bin 600'ün üzerinde testin yapıldığı duyuruldu.

Championship'te yer alan 6 kulüpten 8 kişide, üçüncü ligde (League One) ise 2 kulüpten 4 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığı belirtildi. Dördüncü ligde (League Two) ise test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı kaydedildi.

Virüse yakalananların karantina süreçleri başlatılırken, sadece Championship ekiplerinden Brentford ile League One takımlarından Oxford United, teknik ekip ve oyuncu kadrosuna yapılan Kovid-19 testlerinde bazı sonuçların pozitif çıktığını duyurdu.

Salgın nedeniyle askıya alınan Championship, 20 Haziran'da yeniden başlayacak. Üçüncü ligin play-off karşılaşmalarında ise yarı final maçları 3 ve 6 Temmuz, final ise 13 Temmuz'da yapılacak.

İngilterenin alt futbol liglerinde 12 kişide koronavirüs tespit edildi

 

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