İngiltere’yi şaşırtan tablo! Sörloth...

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da sezonun parlayan yıldızı Alexander Sörloth, alkışları toplamaya devam ediyor. Sky Sports, Türkiye’de kariyerinin zirvesine çıkan ve gol krallığına ilerleyen Sörloth için analiz yaptı.

Özel istatistik tablolarla Norveçli futbolcunun durumunu irdeleyen Sky Sports, ilginç detaylar hazırladı. Crystal Palace’ta düşünülmeyen 23 yaşındaki yıldızın Trabzonspor’daki performansıyla Manchester United ve Real Madrid’in bile ilgisini çektiği vurgulandı.



Hazırlanan tabloda; Crystal Palace ve Trabzonspor performansları karşılaştırıldı. Maç başı performansı bazında Crystal Palace’ta 0 gol ortalamasıyla oynayan Sörloth, Trabzonspor’da 0.8’e çıktı. Şutlarda İngiltere’de 90 dakikada 1.9’luk ortalama varken, Türkiye’de 3.1’e geldi.