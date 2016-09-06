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06.09.2016 - 02:30 |

"İnşallah devamı gelir"

Hırvatistan deplasmanında puan getiren golün sahibi Hakan Çalhanoğlu, “Burada bir puan kolay değil” dedi.

"İnşallah devamı gelir"
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Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Hırvatistan deplasmanında puan getiren golün sahibi Hakan Çalhanoğlu, “Burada bir puan kolay değil” dedi.

İyi mücadele ettiklerini ve gol yememeye çalıştıklarını dile getiren Hakan, “Özellikle ortaları iyi değerlendirdik. Rakibin ataklarını kesmeye çalıştık. Aslında maça iyi başladık. İlk başlarda pozisyonlarımız vardı. Mesela Emre ile... Belki atsak farklı olurdu. Elemelere iyi başlamak istedik. Önemli bir adım attık. Burada 1 puan kolay değil. Gelecek maçlarda daha da puanlar kazanmak istiyoruz. İnşallah bu yolda devam ederiz” dedi.

Yıldız futbolcu, attığı golü de anlatarak şöyle devam etti: “Benim için de kolay değildi. İlk yarı bitiyordu. İnsanların beklentisi yüksekti. Allah’a şükür değerlendirdim, çok mutluyum. İnşallah devamı gelir.”

7 gol attı

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım forması altında 23 maça çıktı ve 7 gol attı. Genç oyuncu, bunların üçünü frikikten kaydetti.

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