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16.04.2020 - 19:41 | | AA

Inter, 1 milyon koruyucu maske baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

Inter, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bir milyon koruyucu maske baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulundu.Â

Inter, 1 milyon koruyucu maske baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Inter, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda bir milyon koruyucu maske baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulundu.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilk etapta 200 bin maskenin Ä°talya'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine gÃ¶nderildiÄŸi ve kalan kÄ±smÄ±nÄ±n da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

Inter'in koronavirÃ¼sle mÃ¼cadeleye destek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyada ise baÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n 658 bin avroya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Ä°talyan ekibi daha Ã¶nce de 300 bin maske ve saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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