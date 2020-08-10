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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Inter - Bayer Leverkusen (CANLI)
10.08.2020 - 20:53 |

Inter - Bayer Leverkusen (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Inter ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı.

Inter - Bayer Leverkusen (CANLI)
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Inter ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı. Tek maç üzerinden oynanan maçta kazanan taraf yarı finale yükselecek.

Inter - Bayer Leverkusen (CANLI)

İLK 11'LER

Inter : Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.

Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland.

 

Inter - Bayer Leverkusen (CANLI)

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