10.08.2020 - 20:53 |
Inter - Bayer Leverkusen (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Inter ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Inter ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma saat 22.00'de başladı. Tek maç üzerinden oynanan maçta kazanan taraf yarı finale yükselecek.
İLK 11'LER
Inter : Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.
Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland.