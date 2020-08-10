Inter-Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda? Inter -Bayer Leverkusen maçına dakikalar kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam çeyrek final heyecanı yaşanacak. Inter ve Bayer Leverkusen takımları UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında rekabet edecekler. Bugün oynanacak karşılaşma taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Inter -Bayer Leverkusen maçının saati...

INTER -BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter -Bayer Leverkusen maçı 10 Ağustos tarihinde saat 22:00'da başlayacak. Çeyrek final maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLACAK!

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler bugün ve yarın yapılacak çeyrek final maçlarıyla belli olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi’nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya’da oynanacak. Organizasyonda bugün saat 22.00’de Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya), Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) karşı karşıya gelecek. Yarın da aynı saatte Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Basel (İsviçre) karşılaşacak.