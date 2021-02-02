Inter - Juventus: 1-2

İtalya Kupası'nda dev maç. Serie A'da şampiyonluk kovalayan Inter ile zirve yarışında geride kalan Juventus, İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza’da oynanan müsabakanın 9. dakikasında Inter, Lautora Martinez'le öne geçti. 26. dakikada penaltı kazanan Juventus, Ronaldo'yla eşitliği yakaladı. 35. dakikada süper yıldızı Ronaldo'yla bir gol daha bulan Juventus galibiyeti elde etti.