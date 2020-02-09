Inter - Milan (CANLI)

Serie A'nın 23. Hafta mücadelesinde Inter, Milan'ı konuk ediyor. Nefes kesen maç saat 22.45'te başladı.









İLK 11'LER



Inter : Padelli, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Alexis Sanchez.



Milan : Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic.



INTER ŞAMPİYONLUK İÇİN...



Bu sene şampiyonluk mücadelesi veren Inter, müthiş bir sezon geçiriyor. Ligde tek yenilgisini aldığı Juventus’un 3 puan arkasında yer alan siyah mavililer 3 maçlık beraberlik serisini Udinese deplasmanında 2-0 kazanarak bitirdiler ve yeniden morallendiler. Ara transferde Victor Moses, Ashley Young ve Christian Eriksen’le kadrosunu takviye eden ekipte Handanovic, Gagliardini ve Valero sakatlıkları nedeniyle Bastoni ve Martinez de kart cezalarından ötürü forma giyemiyor.

Bu sezon da taraftarını hayal kırıklığına uğratarak erkenden şampiyonluk yarışında havlu atan Milan orta sıralardaki yerini korurken, geçen hafta Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle Verona ile sahadan 1-1’lik neticeyle ayrıldılar. Piatek’i ara transferde Hertha Berlin’e satan Milano ekibi Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Asmir Begovic ve Alexis Saelemaekers’i kadrosuna dahil etti. Duarte ve Biglia sakatlıkları süren oyuncular.

Milan 2-3 Inter Maç Özeti