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25.11.2020 - 15:27 |

Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Real Madrid maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi tüm hızıyla devam ediyor. Inter - Real Madrid takımlarının karşı karşıya geleceği mücadele B grubunda sürüyor. Lig'de 4. haftanın sonuna gelinirken son 3 karşılaşmada Inter'in hiç galibiyeti bulunmuyor. Real Madrid karşısında sınırları zorlamaya hazırlanan Inter'in kazanmaktan başka çaresi de bulunmuyor. Peki, Inter - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Real Madrid maçı hangi kanalda?
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Inter - Real Madrid mücadelesi futbol tutkunlarının nefeslerini kesmeye geliyor. Madrid, Inter ile son karşılaşmasında 3-2 sahanın kazananı oldu. Lig'de B grubunda puan tablosunda önemli fark bulunmayan iki takım da kazanmak için sahada olacak. Inter, Real Madrid'e karşı kaybetti maçın öncesinde iki defa beraberlik yakaladı. İşte, Inter - Real Madrid maçı detayları...

INTER - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında Inter bu defa Real Madrid'i konuk edecek. Futboldaki başarılarıyla bilinen her iki takım da izleyene heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Inter - Real Madrid maçı ise 25 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'de başlıyor olacak. 

INTER - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da gerçekleştirilecek kıran kırana maçın ayrıntıları belli oldu. Inter ile Real Madrid'in 3. hafta mücadelelerindeki oyunlarında galip olan taraf Madrid olmuştu. Kendi evinde ağırlayacağı Real Madrid'e karşı kozlarını paylaşmaya hazırlanan Inter'in maçı çarşamba günü Bein Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek. 

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