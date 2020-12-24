Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Inter'de Christian Eriksen satış listesinde
24.12.2020 - 11:25 |

Inter'de Christian Eriksen satış listesinde

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Christian Eriksen'in Antonio Conte'nin takımına girmekte zorlandığını ve ara transfer için satış listesinde yer aldığını açıkladı.

ABONE OL

Inter'de geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer olarak Tottenham'dan takıma katılan Christian Eriksen, geride kalan 1 yılın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Eriksen'in ocak ayı için transfer listesinde olduğunu açıkladı.

Sky'ın haberine göre Eriksen, takımının Verona maçı öncesi izin alarak ikinci çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanan eşinin yanında olmak adına Danimarka'ya gitmişti.

Eriksen'in takımdaki durumuna ilişkin konuşan Marotta, "Eriksen, satış listesinde mi? Evet, öyle diyebilirim. Ama bu, bir ceza değil. Sadece Inter'deki ortama alışmakta sorun yaşayan bir oyuncu. Ancak profesyonelliğinde hiçbir sorun yok. Ona başka bir yerde daha fazla oyun süresi arama fırsatı vermek doğru olan. Açıkçası bir çözüm bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Interde Christian Eriksen satış listesinde

?rel=0
Uzay Gökerman: "Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi demek hata olur"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. PSG'de sürpriz ayrılık!
    PSG'de sürpriz ayrılık!
  2. Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
    Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
    Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
  5. Deniz Naki'nin 6 aydır gözaltında olduğu ortaya çıktı
    Deniz Naki'nin 6 aydır gözaltında olduğu ortaya çıktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

VakıfBank'tan voleybolda bir ilk: Sporcu Performans İzleme Teknolojisi

VakıfBank'tan voleybolda bir ilk: Sporcu Performans İzleme Teknolojisi

Dakar Rallisi heyecanı

Dakar Rallisi heyecanı

Giresunspor, 7 sezonun en yüksek puanıyla zirvede

Giresunspor, 7 sezonun en yüksek puanıyla zirvede

Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı

Trabzonspor'da Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet