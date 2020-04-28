Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Inter'in gözü Cavani'de
28.04.2020 - 13:36 | | İHA

Inter'in gözü Cavani'de

İtalya'nın önde gelen ekiplerinden Inter, Paris Saint-Germain'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Urguaylı forvet Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor.

Inter'in gözü Cavani'de

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi bitecek olan Cavani için nabız yoklamaya başlayan İtalyan temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu oyuncuya teklifte bulunması bekleniyor. Paris Saint-Germain'de yıllık 12,5 milyon Euro alan yıldız forvet için kesenin ağzını açmayı planlayan Inter, bonservis bedeli ödemeyecek olmasından dolayı oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor. Ancak Inter'in teklif yapmaya hazırlandığı bu dönemde Paris Saint-Germain yönetimi, Uruguaylı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrasında kadroya Icardi'nin katılmasıyla ilk 11'den uzak kalan Cavani'nin kararı, gelecek olan tekliflerle şekillenecek. Şimdiye kadar Paris Saint-Germain formasıyla 301 maça çıkan Cavani, 200 gol atmayı başardı.

Interin gözü Cavanide

Günün Hikayeleri: Edinson Cavani ve Leandro Paredes

    Ahmet Ağaoğlu da mutfağa girdi, kuru fasulye-pilav hazırladı...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alanyaspor'da bireysel çalışmalar

    Alanyaspor'da bireysel çalışmalar

    Avni Yıldırım: ABD'de durum oldukça kötü

    Avni Yıldırım: ABD'de durum oldukça kötü

    Capello: Futbol piyasasında devrim olacak

    Capello: Futbol piyasasında devrim olacak

    Barcelona, 1 milyar Euro'nun üzerinde kazanç sağladı

    Barcelona, 1 milyar Euro'nun üzerinde kazanç sağladı

    Sıradaki Haber