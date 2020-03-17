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17.03.2020 - 18:57 | | LOZAN (AA) -

IOC, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n düzenlenmesinde kararlÄ±

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), "Oyunlara 4 aydan fazla bir sÃ¼re varken, bu aÅŸamada herhangi sert bir karar almaya gerek yok. Åžu anda yapÄ±lacak herhangi bir spekÃ¼lasyon zarar vecidir" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

IOC, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n düzenlenmesinde kararlÄ±

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), Japonya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bu yÄ±l dÃ¼zenlenecek 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yineleyerek, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± ÅŸu aÅŸamada yeni bir karar almaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

IOC'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, milli olimpiyat komiteleri ve uluslararasÄ± federasyonlar da dahil, ilgili paydaÅŸlarla 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n geleceÄŸine iliÅŸkin istiÅŸarelerin devam ettiÄŸi belirtildi.

Lozan merkezli IOC'nin sorumlu bir kuruluÅŸ olarak hareket etmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸi vurgulanÄ±rken, tÃ¼m paydaÅŸlardan kendi gÃ¶revleri dahilinde virÃ¼sÃ¼n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±na katkÄ±da bulunmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeleri istendi.

DÃ¼nyanÄ±n koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle eÅŸi gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir durumdan geÃ§tiÄŸi ve IOC'nin de 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlenmesine yÃ¶nelik baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tam olduÄŸu vurgulanarak, "Oyunlara 4 aydan fazla bir sÃ¼re varken, bu aÅŸamada herhangi sert bir karar almaya gerek yok. Åžu anda yapÄ±lacak herhangi bir spekÃ¼lasyon zarar vecidir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

IOC Ä°cra Kurulu, 3 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenmesi gÃ¼ndemde olan 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na iliÅŸkin, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (DSÃ–) tavsiyelerine uyulacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

IOC, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlenmesinde kararlÄ±

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Murat Boz'dan ÅŸaÅŸÄ±rtan çaÄŸrÄ±!Türkiyeâ€™de corona virüs vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±yla önlemler artÄ±rÄ±ldÄ±. Sanat dünyasÄ±ndan birçok ünlü isim evlerine kapanmÄ±ÅŸken, Murat Boz sosyal medya hesabÄ±ndan "Evde durmayÄ±n" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
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