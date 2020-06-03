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03.06.2020 - 07:00 |

IOC’den George Floyd için tam destek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd için destek mesajları atan sporcularının yanında yer aldı.

IOC’den George Floyd için tam destek
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ABD’de Minneapolis kentinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd için destek mesajları atan sporcularının yanında yer aldı.
IOC’den yapılan bildirimde; sporcuların sosyal medya mesajlarına saygı duyulduğu ve desteklendiği kaydedildi. Ayrıca Olimpiyat Komitesi’nin prensipleri anımsatılarak her zaman dil, din, cinsiyet ve renk ayrımlarına karşı çıkıldığı vurgulandı. IOC’nin bu düşünce ve misyonla yoluna devam edeceğinin altı çizildi.

IOC’den George Floyd için tam destek

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