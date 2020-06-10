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10.06.2020 - 21:25 | | Ä°STANBUL (AA) -Â

IOC'den Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kÄ±nama mesajÄ±

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

IOC'den Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kÄ±nama mesajÄ±
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Komitenin internet sitesinde yer alan mesajda, "IOC, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetle kÄ±namaktadÄ±r. AyrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmamak, olimpik hareketin temel ilkelerinden biridir. Olimpik hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kten yararlanma, Ä±rk, renk, cinsiyet, dil, din, varlÄ±k, politik gÃ¶rÃ¼ÅŸ, ulusal ve sosyal kÃ¶ken gibi hiÃ§bir statÃ¼de ayrÄ±m yapÄ±lmamasÄ± koÅŸuluyla mÃ¼mkÃ¼n olmaktadÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir global gÃ¶steri olduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Oyunlar, insanoÄŸlunun tÃ¼m farklÄ±lÄ±klarÄ±yla bir araya gelebilmesinin Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi. IOC'ye Ã¼ye 206 Ã¼lkeden tÃ¼m atletler, olimpiyat kÃ¶yÃ¼nde yemeklerini, dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve duygularÄ±nÄ± paylaÅŸarak barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde yaÅŸar. Herhangi bir ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kalmadan aynÄ± kurallara tabi olup birbirlerine karÅŸÄ± saygÄ± Ã§erÃ§evesinde yarÄ±ÅŸÄ±rlar." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

KapsayÄ±cÄ± olmanÄ±n IOC ve olimpiyatlarÄ±n DNA'sÄ±nda bulunduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Oyunlarda rakiplerine saygÄ± duyarak mÃ¼cadele eden atletler, insanoÄŸlunun nasÄ±l birlikte barÄ±ÅŸ ve saygÄ± iÃ§erisinde yaÅŸayabileceÄŸinin kanÄ±tÄ±dÄ±r." yorumu yapÄ±ldÄ±.

IOCden Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± kÄ±nama mesajÄ±

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