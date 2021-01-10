İpek Öz ile Cemre Anıl Antalya'da çiftlerde şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen ITF W15 Antalya tenis turnuvasında İpek Öz ve Cemre Anıl çiftlerde şampiyon oldu.

Toplamda 15 bin dolar ödüllü turnuvanın 1 saat 14 dakika süren final karşılaşmasında, Öz ve Anıl çifti, 4 numaralı seri başı İtalyan tandemi Federica Arcidiacono ve Aurora Zantedeschi ile mücadele etti.

Karşılaşmayı 6-2, 3-6, 10-6'lık setlerle 2-1 kazanan İpek Öz ve Cemre Anıl ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Çiftlerde İpek Öz'ün 7, Cemre Anıl'ın ise 5 ITF şampiyonluğu bulunurken, senenin ilk turnuvasında elde ettikleri bu zafer ikilinin beraber ilk şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor.