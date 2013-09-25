Iraklı Adnan, Rize'de mutlu

Çaykur Rizespor'un Iraklı futbolcusuAli Adnan, "Galatasaray'dan da teklif aldım ama haftalar ilerledikçe Çaykur Rizespor'u tercih etmemin ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyorum" dedi.

Türkiye'nin evsahipliğinde yapılan 20 Yaş Altı Dünya Kupası maçlarında yıldızı parlayan Irak Milli Takımı oyuncusu Ali Adnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'yi çok sevdiğini belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Performansım her hafta yükseliyor. Bundan sonra da yükselecek inşallah.Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan teklif almıştım. Benim için en doğru yerin burası olduğunu düşündüm, yanılmamışım" diye konuştu.

Kulübüyle 5 yıllık sözleşmesi olduğunu kaydeden Adnan, şunları söyledi: "Onlar ne derse o olacak. Başka bir takıma gitmeyi düşünmüyorum. Takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada herkes birbirine yardımcı oluyor. Maçta benim gol atıp, atmamamın hiçbir önemi yok. Önemli olan takım olarak kazanmamız. Ligde 12 puandayız. Hafta sonu Galatasaray ile zor bir maç oynayacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz."

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, "Eksiklerini giderdikten sonra Avrupa'nın en iyi sol beklerinden biri olacak" sözlerinin kendisini gururlandırdığını kaydeden Ali Adnan, "Rıza hocayı hem insan hem antrenör olarak çok seviyorum. Bana çok yardımcı oluyor. Bana her şeyi öğretmeye çalışıyor. Onun bilgisini takdir ediyorum. Hocamı yanıltmamak için çok çalışacağım" ifadelerini kullandı. Ali Adnan, en büyük hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu sözlerine ekledi.

Iraklı Adnan, Spor Toto Süper Lig'de oynadıkları 5 maçta da 90 dakika forma giyerek 2 gol attı.