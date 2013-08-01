Iraklı Adnan Rizespor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, 19 Aralık 1993 doğumlu olan, başta Irak A milli, U23 Milli, Bağdat FC ve 3 maçı Rize’de olmak üzere ülkemizde düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupasında Irak U20 milli takımında yıldızlaşan defans oyuncusu Ali Adnan (ALI ADNAN KADHIM AL-TAMEEMI) ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Iraklı oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacak. Ali Adnan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Irak ile 7 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.