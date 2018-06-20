MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri İran - İspanya: 0-1
20.06.2018 - 22:45 | | KAZAN (AA)

İran - İspanya: 0-1

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında İspanya, İran'ı 1-0 yenerek puanını 4 yaptı, İran ise 3 puanda kaldı.

İran - İspanya: 0-1
ABONE OL
İran - İspanya maçından fotoğraflar
İran - İspanya maçından fotoğraflar
İran - İspanya maçından fotoğraflar
İran - İspanya maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu maçında İspanya, İran'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükselterek 3 puanda kalan İran'ın önüne geçti.

İspanya'nın, oyunu rakip sahaya yıktığı, İran'ın ise ani ataklarla gol aradığı ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

İkinci devreye de hızlı başlayan İspanya, 54. dakikada öne geçti. Iniesta'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Diego Costa'nın, yüzünü kaleye döner dönmez çektiği şut, İran savunmasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1

İran'ın golü ofsayta takıldı

İran'ın 62. dakikada kullandığı serbest vuruşta, orta sonrası seken top önünde kalan Ezatolahi, golü attı. Ofsayt bayrağını görmeyen İranlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fakat Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle de incelenen pozisyonda gol verilmedi.

Kalan bölümde gol olmadı ve maç İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

B Grubu'nun son maçlarında İspanya, Fas ile karşılaşacak, İran'ın rakibi ise Portekiz olacak.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

İRAN: 0 - İSPANYA: 1

Stat: Kazan Arena (Rusya)
Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)

İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (Dk. 69 Mohammadi), Ebrahimi, Ezatolahi, Ansarifard (Dk. 74 Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Azmoun
Teknik Direktör: Carlos Queiroz

İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta (Dk. 71 Koke), Silva, Isco, Vazquez (Dk. 79 Asensio), Diego Costa (Dk. 89 Rodrigo)
Teknik Direktör: Fernando Hierro

Gol: Dk. 54 Diego Costa (İspanya)
Sarı Kartlar: Dk. 79 Vahid Amiri, Dk. 90+2 Omid Ebrahimi (İran)

Samsunspor 55. kuruluş yılını kutladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
    İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
  2. Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
    Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
  3. Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
    Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
  4. Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
    Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
  5. İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
    İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

Sıradaki Haber