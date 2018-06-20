İran - İspanya: 0-1

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki B Grubu maçında İspanya, İran'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükselterek 3 puanda kalan İran'ın önüne geçti.

İspanya'nın, oyunu rakip sahaya yıktığı, İran'ın ise ani ataklarla gol aradığı ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

İkinci devreye de hızlı başlayan İspanya, 54. dakikada öne geçti. Iniesta'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Diego Costa'nın, yüzünü kaleye döner dönmez çektiği şut, İran savunmasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1

İran'ın golü ofsayta takıldı

İran'ın 62. dakikada kullandığı serbest vuruşta, orta sonrası seken top önünde kalan Ezatolahi, golü attı. Ofsayt bayrağını görmeyen İranlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fakat Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle de incelenen pozisyonda gol verilmedi.

Kalan bölümde gol olmadı ve maç İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

B Grubu'nun son maçlarında İspanya, Fas ile karşılaşacak, İran'ın rakibi ise Portekiz olacak.

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İRAN: 0 - İSPANYA: 1

Stat: Kazan Arena (Rusya)

Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)

İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (Dk. 69 Mohammadi), Ebrahimi, Ezatolahi, Ansarifard (Dk. 74 Jahanbakhsh), Taremi, Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Azmoun

Teknik Direktör: Carlos Queiroz

İspanya: De Gea, Carvajal, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta (Dk. 71 Koke), Silva, Isco, Vazquez (Dk. 79 Asensio), Diego Costa (Dk. 89 Rodrigo)

Teknik Direktör: Fernando Hierro

Gol: Dk. 54 Diego Costa (İspanya)

Sarı Kartlar: Dk. 79 Vahid Amiri, Dk. 90+2 Omid Ebrahimi (İran)