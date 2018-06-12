İran Milli Takımı'na Trump şoku! Krampon yok...

Dünya Kupası maçlarına sayılı günler kala ise futbol takımlarının forma ve krampondan antrenman malzemelerine kadar pek çok ihtiyacını tedarik eden spor giyim firması Nike, yaptırım kararlarına uyacağını belirterek İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetti.

Nike'ın, İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetmesine, takımın teknik direktörü Carlos Queiroz'den de tepki geldi. Nike, İranlı oyunculara Rusya 2018'de krampon satışını reddetmiş, Beyaz Saray'ın 2015 nükleer anlaşmasından çıkışının bir parçası olarak yaptırım kararlarının yürürlüğe girdiğini söylemişti.

Queiroz, Moskova dışındaki bir antrenman sırasında, "Oyuncular spor ekipmanlarına alışırlar ve bunu önemli maçlardan bir hafta önce değiştirmek doğru değildir. Bu konuda FIFA’nın yardımımızı istiyoruz” dedi.

Nike daha önce yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray'dan gelen yaptırımlar, bir ABD şirketi olarak, şu anda İran milli takımındaki oyunculara ayakkabı sağlayamayacağımız anlamına geliyor" demişti.

İran milli futbol takımının formaları ise, Nike'ın esas rakibi sayılan Alman üretici Adidas tarafından sağlanıyor.

Oyunculara, herhangi bir spor markasının yaptığı ayakkabıyı giymesine izin veriliyordu ancak şimdi Nike tarafından desteklenen İranlı oyuncuların yasak nedeniyle ayakkabıları giymelerine izin verilmeyecek.

İsveç doğumlu İranlı golcü Saman Ghoddos da, bu yaptırımdan etkilenecek. Nike tarafından desteklenen Ostersunds FK oyuncusu, farklı bir marka giymek zorunda.

İranlı takım, Salı günü Dünya Kupası için Rusya'ya gelen ilk ülke oldu. 20 Haziran'da 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya karşı Kazan'da oynayacak olan takım, bu Cuma günü ise Spartak Stadyumu'nda Litvanya ile oynayacak.