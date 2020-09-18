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18.09.2020 - 12:10 | | İSTANBUL (İHA)

İrcan Can Kahveci, Galatasaray'ı seviyor

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertlilerin ligde Galatasaray’a karşı attığı son 4 golün 3’üne doğrudan katkı kaptı.

İrcan Can Kahveci, Galatasaray'ı seviyor
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Başakşehir, Süper Lig’in ikinci haftasında pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. 2020-2021 sezonuna deplasmanda Hatayspor’a 2-0 mağlup olarak start veren turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısına üç puan için çıkacak. Kadrosunun büyük bölümünü koruyan Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Chadli ve Mbombo gibi yıldız isimleri de renklerine bağlayarak adeta gücüne güç kattı.

Ancak Okan Buruk’un takımında özellikle Galatasaray maçlarında ön plana çıkan isim ise İrfan Can Kahveci.

Son 4 golün 3’üne katkı
Turuncu-lacivertli ekibin 25 yaşındaki oyuncusu, takımının Galatasaray’a karşı attığı son 4 golün 3’üne doğrudan katkı yaptı. İrfan, Aslan’a karşı kariyerindeki tek golünü Başakşehir forması altında 2018-2019 sezonunda Fatih Terim Stadı’nda 1-1 sona eren müsabakada kaydetti. Milli futbolcu, geride kalan sezonun ilk yarısında ise Türk Telekom Stadyumu’nda M. Başakşehir’in, Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Gulbrandsen’in attığı golün asistini yapmıştı.
İrfan Can, son olarak da 2019-2020 sezonunun 29. haftasında 1-1 biten Başakşehir - Galatasaray maçında turuncu-lacivertlilerin tek golünü üreten Aleksic’e gol pasını vermişti.

İrcan Can Kahveci, Galatasarayı seviyor

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