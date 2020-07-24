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Haberler1.Lig Haberleri İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
24.07.2020 - 12:47 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Adana Demirspor deplasmanından final biletiyle dönmek istediklerini belirterek, “Önce finale, ardından Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Biz Bursaspor’uz” dedi.

İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz
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TFF 1’inci Lig’de, Play-Off turu yarı final rövanş mücadelesinde pazar günü Adana Demirspor’a konuk olacak Bursaspor’da, zorlu randevunun hazırlıkları devam ediyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde çalışan yeşil beyazlı takımda, teknik direktör İrfan Buz, 0-0 biten ilk maçın rövanşı öncesi camiaya net mesajlar verdi.

İrfan Buz: Süper Lige çıkmak istiyoruz

“Final maçına çıkıyoruz” diyen İrfan Buz, “Bundan sonra bu maçın telafisi yok. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette. Stratejimizi belirleyeceğiz, kendi sahamızda gol yemeden maçı tamamladık, şimdi deplasmanda oynayacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Önce finale, ardından Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Biz Bursaspor’uz. Tabii ki rakibimiz de önemli bir rakip ve iyi bir kadroya sahip ancak bizim de formamız büyük. Buna göre mücadelemizi verip, kesinlikle ne olursa olsun final bileti alarak dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Maça ilişkin taktiksel yorumdan kaçınan deneyimli teknik adam, kendi taktiksel stratejilerini belirleyeceklerini ve tek hedeflerinin finale çıkmak olduğunu söyledi.

 

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