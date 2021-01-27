İrfan Can, Fenerbahçe için lüks değil ihtiyaç

Uzun süredir istiyordu

Galatasaray’ın ciddi şekilde ilgilendiği İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertli takımın devreye girmesi bazı kesimler tarafından ezeli rakibinin istediği oyuncu için fiyat arttırma taktiği olarak nitelendirilse de durum çok farklı. Fenerbahçe uzun süredir İrfan Can Kahveci’yi transfer etmek istiyordu. En son geçen sezon yapılan girişimler de sonuçsuz kaldı ve sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş ile Sosa’ya yöneldi.

İhtiyaç ve planlama

Orta sahada ciddi isimler olsa da hem bazı isimlerden istenen verimin alınamaması hem de olası ayrılıklar sebebiyle resmi teklif sunulmasına karar verildi. Mert Hakan geçen sezonki performansından uzak. Sosa da aynı durumda. Mesut’un serbest oynaması ya da kanatta oynayacağı maçlar olacak. Ozan Tufan’ın da Avrupa’ya transferi olası. İrfan Can gibi iki yönlü yerli futbolcu sayısı az olduğu için ihtiyaç ve planlama sebebiyle transfer isteniyor.