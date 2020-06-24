24.06.2020 - 07:00 |
İrfan Can hayali
Transfer çalışmalarını yoğun devam ettiren Fenerbahçe’de bir diğer gönüllerden geçen isim İrfan Can Kahveci oldu.
Hem Başakşehir’le olan sözleşmesinin devam etmesi hem de maddi açıdan yeterli imkanın olmaması düşündürüyor. Ancak başta Emre Belözoğlu olmak üzere İrfan Can’ın futbolculuğu ve karakteri çok beğeniliyor
Başakşehir şampiyonluk yolunda ilerlerken asla bir temas olmaması isteniyor. Bununla beraber turuncu-lacivertlilerin 5-6 Ağustos’ta Avrupa Ligi mesaisi olacak.
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