İrfan Can hayali

Hem Başakşehir’le olan sözleşmesinin devam etmesi hem de maddi açıdan yeterli imkanın olmaması düşündürüyor. Ancak başta Emre Belözoğlu olmak üzere İrfan Can’ın futbolculuğu ve karakteri çok beğeniliyor

Başakşehir şampiyonluk yolunda ilerlerken asla bir temas olmaması isteniyor. Bununla beraber turuncu-lacivertlilerin 5-6 Ağustos’ta Avrupa Ligi mesaisi olacak.

Max Kruse'nin Fenerbahçe Kariyeri