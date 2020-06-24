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HaberlerFenerbahçe Haberleri İrfan Can hayali
24.06.2020 - 07:00 |

İrfan Can hayali

Transfer çalışmalarını yoğun devam ettiren Fenerbahçe’de bir diğer gönüllerden geçen isim İrfan Can Kahveci oldu.

İrfan Can hayali
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Hem Başakşehir’le olan sözleşmesinin devam etmesi hem de maddi açıdan yeterli imkanın olmaması düşündürüyor. Ancak başta Emre Belözoğlu olmak üzere İrfan Can’ın futbolculuğu ve karakteri çok beğeniliyor İrfan Can hayali

Başakşehir şampiyonluk yolunda ilerlerken asla bir temas olmaması isteniyor. Bununla beraber turuncu-lacivertlilerin 5-6 Ağustos’ta Avrupa Ligi mesaisi olacak.

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