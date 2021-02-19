İrfan Can Kahveci: "Fenerbahçe benim hayalimdi"

İşte Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları:

Çok mutluyum çünkü bundan 5-6 sene önce, Gençlerbirliği'nde oynarken, Fenerbahçe'ye gelme fırsatım vardı. Kulübün tercihi Başakşehir oldu. Kendimi geliştirdim. o zaman gelseydim, belki beklentileri karşılayamayacaktım. Kendimi geliştirdim, şu an tam zamanda, iyi yerdeyim. İlk hayalim Avrupa'ydı ama Fenerbahçe'den Avrupa'ya hayalim hala var. İnşallah şampiyonluklar yaşarım ve Avrupa'ya giderim.

Başakşehir'den kalan bir sakatlığım var. Kolay bir sakatlık değil, zor bir bölgede olan sakatlık. O yüzden acele etmiyoruz. Belki her şeyi yapabilirim ama büyük risk var. Daha iyiye gidiyor, bireysel çalışıyorum. Doktorlar çok kafa yoruyor, inşallah bir hafta sonra takımla çalışacağım. Hafif bir ağrı var, 2-3 güne o da geçecektir. Sonrasında takımla başlayacağım ve inşallah sezon sonuna kadar götürürüz.

Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Bu daha farklı oldu. Transfer oldum ama sahaya çıkamıyorum. Sabırsızlanıyorum. İnşallah sahaya çıktığımda layık olurum.

Taraftarlarımız da sürekli mesaj atıyor, ne zaman oynayacağımı soruyorlar. Büyük Fenerbahçe formasını üzerime geçirip, sahada olmak istiyorum. Fenerbahçe'de çok tanıdığım arkadaşım var. Yabancılar da iyi karşıladı. Mesut ağabey de çok iyi karşıladı. Çok üst seviyeler görmüş biri ama çok mütevazi, bizden biri. Takımda hava çok güzel, Fenerbahçe'ye de geldiğim için çok mutluyum. Stada gidiyorum, o havayı solumak istiyorum ve bir an önce çıkıp mücadele etmek istiyorum. Kötü oynasam bile sahaya çıktığımda mücadelemi sonuna kadar vereceğim.

Süper Lig çok heyecanlı geçiyor. Dört büyük takım, ilk dörtte. Çok enteresan bir lig. Başakşehir'de oynarken hiç bu kadar şampiyonluk yarışı veren takım olmamıştı. Bizim takımımız çok iyi, kulübümüz çok iyi transferler yapmış. İnşallah sezon sonu bu işi en üstte bitiririz.

Emre ağabey, benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Zaten idollerimden biri ve Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Başakşehir'de ondan çok şey öğrendim. Bu seviyeye gelmemde ve daha da yükseğe çıkmamda onun etkisi var. Selçuk ağabeyle de beraber oynadık, onunla da çok şey paylaştık. Ali Koç başkanımıza, Emre ve Selçuk ağabeye çok teşekkür ederim. Kulübe gelip, 3-4 kez görüştüler. Beni almak istediklerini gösterdiler. İnşallah ben de onlara layık olurum.

Selçuk ağabeyde hiçbir fark yok ama Emre ağabeyde var. Geldiğimde, onu gördüğümde şaşırdım. Emre ağabey sahada agresifti ama şu an daha sakin. İkisi de futbolculara çok destek oluyor.

Hangi kupa, hangi hedef varsa hepsine ulaşmak istiyorum. Bu büyük kulübe, bu yakışır. Emre ağabey ile konuşmalarımızda "Burada iyi oynayacaksın ve sonra Avrupa'ya gideceksin" demişti. Bu istekleri, bu sözleri beni mutlu etmişti. Erol Hoca'yı da Başakşehir'den tanıyorum. Çok tanıdık var burada, hiç yabancılık çekmedim. Transferimden sonra konuştuk. Benden beklentilerini biliyorum, sürekli konuşuyoruz. Erol Hoca da bir ağabey gibi, bir arkadaş gibi. İnşallah hep beraber şampiyonluklar yaşarız.

"Doktorum, ben çıkıp oynayayım" diyorum ama riskli olduğu için beni düşünüyor ve "Biraz daha sabret" diyor. Maçı izlerken yerimde duramıyorum. Antrenmana bile çıkmak istiyorum ama risk var. O formayı giyip sahaya çıkmayı çok istiyorum.

Taraftarsız maça çıkmak keyif vermiyor. İlk maçımda taraftarın olmasını, onlarla bütünleşmeyi çok isterdim. İnşallah şampiyon oluruz, ne zaman statlar açılırsa buluşuruz. Sağlık söz konusu olunca bir şey diyemiyorsunuz.

Sosyal medyada taraftarların tepkilerini takip ettim. 2-3 senedir beni çok istediklerini biliyordum. İnşallah onlara layık olurum. Destekleri için teşekkür ederim.