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HaberlerGalatasaray Haberleri İrfan Can Kahveci'den Oğulcan yorumu: Zlatan'ım benim
27.12.2020 - 08:14 |

İrfan Can Kahveci'den Oğulcan yorumu: Zlatan'ım benim

Başakşehirli İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın Instagram paylaşımına yorum yaptı.

İrfan Can Kahveci'den Oğulcan yorumu: Zlatan'ım benim
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Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0'la geçti.

Sarı - kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan golü attı.

Maçtan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oğulcan'a övgüler yağdı. Genç futbolcuya bir övgü de Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci'den geldi.

İrfan Can, paylaşımına "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.

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İrfan Can Kahveciden Oğulcan yorumu: Zlatanım benim

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