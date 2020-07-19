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19.07.2020 - 23:44 |

İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk yorumu! "Rüya gibi"

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Mehmet Topal açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci'den şampiyonluk yorumu! "Rüya gibi"
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci ve Mehmet Topal açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci "Hep sonuna kadar gidiyordum, şampiyonluğu geldiğimden beri istiyordum ama sonunda olmuyordu. Rüya gibi." dedi.

Başakşehirli diğer yıldız Mehmet Topal ise "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Rekor kırmam önemli değil, önemli olan Başakşehir'in şampiyon olması. Takım, yönetim, taraftarlar olarak hepimiz inanmıştık. Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Trabzonspor'a da tebrikler, diğer takımlara da başarılar." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveciden şampiyonluk yorumu Rüya gibi

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