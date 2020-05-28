İrfan Can Kahveci'nin menajerinden transfer açıklaması

Türk futbolunda transfer dönemi yaklaştıkça farklı söylentiler ortaya atılmaya başlandı. Başakşehir'de oynayan İrfan Can Kahveci ve Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ile ilgili son durumu iki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak açıkladı.

İrfan Can Kahveci'nin adının Fenerbahçe anılması üzerine konuşan Batur Altıparmak: "Yaşadığımız pandemi sürecinde herkes Türkiye Süper Ligi'nde inanılmaz bir mücadelenin olduğunu unuttu. Bildiğiniz gibi Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Bu dönemde transfer spekülasyonlarına ortak olmak doğru değil. Sezon bitince Başakşehir tarafından teklifler değerlendirilir. İrfan Can Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. İrfan'ı almak isteyen önce Başakşehir ile görüşmelidir. Başakşehir'den izin çıktıktan sonra biz transfere dahil olabiliriz. İrfan Can Kahveci'nin hedefi Başakşehir ile başarıya ulaşıp Avrupa'ya transfer olabilmek."ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş ile henüz bir görüşmemiz olmadı"

Batur Altıparmak, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile ilgili de bilgi verdi. "Caner Erkin şu an Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Yaşadığımız süreçten dolayı Beşiktaş ile henüz bir görüşmemiz olmadı. Beşiktaş ile önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz" dedi.

İspanyol basını; Sevilla'nın, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile pazarlıkların sürdüğünü yazmıştı.

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