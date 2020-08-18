IrkÃ§Ä± ifadeler kullandÄ±, Bayern MÃ¼nih sÃ¶zleÅŸmesini feshetti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Bayern MÃ¼nih, Ä±rkÃ§Ä± ifadeler kullanmakla suÃ§lanan altyapÄ±da gÃ¶revli bir antrenÃ¶rÃ¼n sÃ¶zleÅŸmesini feshetti.Â

Alman kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, altyapÄ± antrenÃ¶rÃ¼nÃ¼n sÃ¶zleÅŸmesinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸÄ±larak feshedildiÄŸi belirtilerek, "Bu, ÅŸu an Bayern MÃ¼nih altyapÄ±sÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÃ§ araÅŸtÄ±rmanÄ±n ilk sonucudur." ifadeleri kullanÄ±lÄ±rken, konunun incelenmesine devam edileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

WDR televizyonunda yayÄ±mlanan "Sport inside" programÄ±nÄ±n haberinde, MÃ¼nih kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n altyapÄ±sÄ±nda uzun sÃ¼redir Ã§alÄ±ÅŸan bir antrenÃ¶rÃ¼n internet Ã¼zerindeki sohbet gruplarÄ±nda transfer edilecek futbolcularla ilgili birÃ§ok kez Ä±rkÃ§Ä± ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.Â

MÃ¼nih polisi de olay iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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