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01.06.2017 - 02:30 |

‘Irkçılık hâlâ ABD’de bir sorun’

Irkçı saldırıya maruz kalan Cleveland Cavaliers’ın yıldızı LeBron James, bu olayın ABD’de siyahilere karşı ırkçılığın sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

‘Irkçılık hâlâ ABD’de bir sorun’
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Irkçı saldırıya maruz kalan Cleveland Cavaliers’ın yıldızı LeBron James, bu olayın ABD’de siyahilere karşı ırkçılığın sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Irkçılığın ABD’de sorun olmaya devam ettiğini belirten LeBron, “ABD’de nefret suçları, özellikle siyahilere karşı her gün yaşanmaya devam ediyor. Çoğu zaman insanlar, gerçek yüzlerini ve sizin hakkınızdaki görüşlerini gizliyor. Sizi gördüklerinde yüzünüze gülümsemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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