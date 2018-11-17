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17.11.2018 - 11:01 |

Irving'li Celtics, Leonard'lı Raptors'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Toronto Raptors'ı 123-116 mağlup etti.

Irving'li Celtics, Leonard'lı Raptors'ı devirdi
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors'ı ağırlayan Boston Celtics, uzatmaya giden maçta rakibini 123-116 yendi. Konuk ekip, üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.

Celtics'te 43 sayı sezonun en yüksek sayısına ulaşan Kyrie Erving, 11 asistle "double-double" yaptı. Celtics'de Jayson Tatum 21, Gordon Hayward 15 sayı üretti.

Kawhi Leonard'ın 31 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Raptors'ta ise Serge Ibaka 21, Pascal Siakam 16 sayı katkı sağladı.

Furkan ve Ersan galibiyetle ayrıldı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Utah Jazz'ı 113-107 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, Jimmy Butler 28, Joel Embiid 23 sayılık performans sergiledi. Karşılaşmada 10 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks da sahasında Chicago Bulls'u 123-104 yendi.

Giannis Antetokounmpo'nun 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı mücadelede 8 dakika süre alan Ersan İlyasova, 1 sayı, 1 ribaunt, 1 blokla oynadı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Toronto Raptors: 123-116

Indiana Pacers-Miami Heat: 99-91

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 113-107

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 104-115

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 112-104

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 112-96

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 129-124

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 123-104

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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