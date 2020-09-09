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09.09.2020 - 11:57 | | AA

Işıl Alben, BOTAŞ'la yeni başarılar hedefliyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi BOTAŞ'ın yeni transferi Işıl Alben, yeni takımıyla başarılar kazanmak istediğini söyledi.

Işıl Alben, BOTAŞ'la yeni başarılar hedefliyor
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Transferiyle ses getiren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Galatasaray formasıyla Avrupa'da ve Türkiye'de büyük başarılar imza atan 34 yaşındaki basketbolcu, 14 yıl sonra formasını tekrar giyeceği BOTAŞ'la hedeflerini şöyle anlattı:

"BOTAŞ, kadın basketbolunun lokomotiflerinden birisi. Bu sene farklı bir yapılanmaya gidildi. Öncelik Türk oyunculara verildi. Ligde çok ciddi rakiplerimiz var. Türk oyuncuları fazla olan bir ekibiz. Bu sene ilk hedefimiz 'şampiyonluk' demiyoruz ama geçen sezondan çok daha iyi yerde olmak. Başarılı olacağımıza inanıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kendisinin dışında A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın önemli isimleri Ayşe Cora, Bahar Çağlar ve Tilbe Şenyürek'in de BOTAŞ'a transfer olduğunu hatırlatan Işıl, "Takımda milli sporcuların fazla olması bizim için mutlaka avantaj olacak. Bildiğiniz gibi sahada en az iki Türk oyuncu olma zorunluluğu var. Bunun avantajını sonuna kadar kullanacağız. Bir diğer avantaj ise birbirimizle oynamaya çok alışık bir ekibiz. Karşımızda çok atletik iyi yabancılardan kurulu takımlar olacak. Bu sezon göstereceğimiz performans hem bizim için hem de milli takımımız için önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'a kırgınlığım yok"

Işıl Alben, 12 sene formasını giydiği, Avrupa ve Türkiye'de şampiyonluklar yaşadığı Galatasaray'dan ayrıldığından dolayı bir kırgınlığının olmadığını dile getirdi.

Kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a vedasıyla ilgili Işıl, "Galatasaray benim ailem. Aile içinde kırgınlık olmaz. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Tabii ki Galatasaray taraftarlığım devam ediyor ama artık BOTAŞ'ın oyuncusuyum. BOTAŞ'ın en iyi yerlerde olması için mücadele edeceğim." diye konuştu.

Sosyal medyada yayımladığı veda mesajında "şimdilik ayrılıyorum." ifadesinin hatırlatılması ve "Birgün Galatasaray'a döner misin?" sorusuna Işıl, "Şu an bunu konuşmak için çok erken ama ileride kader kısmet bu işler." cevabını verdi.

Spor okulunu Ankara'da da açacak

Kadın basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Işıl Alben, yakın zamanda spor okullarından birini Ankara'da da açacacağını aktardı.

Yaklaşık 5 senedir basketbol akademisinin olduğunu vurgulayan Işıl, "Ortağım Mihriban Oğuz'la kız çocuklarımız için bir spor okulumuz da var. Güzel projeler yapıyoruz. Şimdi de spor okulumuzu Ankara'da açacağız. Geçtiğimiz günlerde bunun temellerini attık. İnşallah her şey yoluna girdiğinde, tüm pandemi kurallarına dikkat ederek projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Işıl Alben, BOTAŞla yeni başarılar hedefliyor

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