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01.05.2020 - 10:27 |

Işıl Alben'in kişisel doktoru hayatını kaybetti!

Galatasaray Kadın Basketbol takımının kaptanı Işıl Alben'in kişisel doktoru Burak Erdamar hayatını kaybetti.

Işıl Alben'in kişisel doktoru hayatını kaybetti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben'in acı günü. Milli basketbolcu sosyal medyada yaptığı paylaşımla kişisel doktorluğunu da yapan Dr. Burak Erdamar’ın vefat ettiğini duyurdu.

34 yaşındaki basketbolcu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Dr. Burak Erdamar’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı yayınladı.

"Gördüğüm en güler yüzlü ve mütevazi insanlardandı..."
Milli basketbolcu yaptığı paylaşımda "Çok sevgili doktorum Burak Erdamar’ın vefatını büyük bir şokla öğrendim. Vertigo günlerimin en büyük yardımcısı ve kahramanıydı. Gördüğüm en güler yüzlü ve mütevazi insanlardandı. En son 3 hafta önce bana el sallayarak “Covid-19’dan bize bir şey olmaz, korkma” deyip gitti. Işıklar içinde uyu. Mekanın cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Işıl Albenin kişisel doktoru hayatını kaybetti

Işıl Albenin kişisel doktoru hayatını kaybetti

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