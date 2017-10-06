İskoçya-Slovakya: 1-0

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu mücadelesinde İskoçya kendi sahasında Slovakya'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

İngiltere'nin 1. sırada bitirmeyi garantilediği grupta 2. sıra için kapışan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe forması giyen ve son dönemde performansı ile sık sık eleştirilen tecrübeli savunmacı Martin Skrtel maçtaki tek golü 89. dakikada kendi kalesine gönderdi.

Slovakya'da Robert Mak 23. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonuçla İskoçya puanını 17'ye yükseltti. Slovakya ise 15 puanda kaldı.