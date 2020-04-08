08.04.2020 - 19:05 | | ANKARA (AA) -
Ä°skoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak
Ä°skoÃ§ya'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig'in (League Two) iptal edilip edilmemesi oylanacak.Â
Ä°skoÃ§ya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, liglerde yer alan 42 kulÃ¼p arasÄ±nda sezonun iptaline iliÅŸkin oylama yapÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Oylamada iptal kararÄ± Ã§Ä±kmasÄ± halinde, liglerin ÅŸu anki puan durumuyla tescil edileceÄŸi ve ilk sÄ±radaki takÄ±mÄ±n ÅŸampiyon sayÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, 1. Lig (Premiership) iÃ§in ayrÄ± bir toplantÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± ve iptal kararÄ± Ã§Ä±kmasÄ± halinde aynÄ± prosedÃ¼rÃ¼n uygulanacaÄŸÄ± ifade edildi.
Premiership'te 80 puanla zirvede yer alan Celtic, ligin iptali halinde 2019-2020 sezonunun ÅŸampiyonu ilan edilecek.
Â