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20.04.2020 - 07:00 |

Isla ve ailesi yurtta karantinada

Mauricio Isla’nın yurtta karantinada kaldığı ortaya çıktı.

Isla ve ailesi yurtta karantinada

Mauricio Isla’nın yurtta karantinada kaldığı ortaya çıktı. Isla’nın eşi Gala Caldirola’nın geçen hafta dans yarışmasına katılmak için Şili’ye gitmesi nedeniyle Türkiye’ye dönüşte karantinaya alındığı bildirildi.
Yarışma iptal olunca erken dönen ve İstanbul’da bir yurtta 14 gün karantinaya giren eşi Caldirola ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Fenerbahçeli futbolcu, yurtta kalmaya başladı. İzin alınarak yurttaki karantina odasına giden Isla, çalışmalarına da buradan devam ediyor.

Yurttan paylaştığı görüntü...

Isla ve ailesi yurtta karantinada

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Isla ve ailesi yurtta karantinada

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