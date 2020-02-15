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15.02.2020 - 08:46 |

Islam Slimani attı, Monaco kazandı

Fransa Ligi 25. hafta maçında Monaco evinde Montpellier'i eski Fenerbahçeli Slimani'nin attığı gole ile yendi.

Fransa Ligi Ligue 1'in 25. haftasının açılış maçında Monaco sahasında Montpellier'i ağırladı. II. Lious Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Monaco 1-0 kazanarak haftayı galibiyetle kapatmayı başardı.

Karşılaşmada Monaco'ya galibiyeti getiren gol 52. dakikada eski Fenerbahçeli Islam Slimani'den geldi. Cezayirli oyuncu bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 15. karşılaşmada 9. golünü atarak takımını sırtlamaya devam etti.

Bu sonuçla Monaco 38 puana yükselirken Montpellier ise 37 puanda kaldı.

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Islam Slimani attı, Monaco kazandı

Islam Slimani attı, Monaco kazandı

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