Islam Slimani, Sporting'e geri dönüş hazırlığında

Leicester City'den sezon başında Monaco'ya kiralanan ve Fransız temsilcisinde attığı goller kadar yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Islam Slimani, Sporting Lizbon'a geri dönüş hazırlığında...

2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester City'ye 28 milyon sterlinlik rekor bedelle transfer olan Cezayirli golcü ilk sezonunda 7 gol kaydetmiş ve beklentilerin altında kalmıştı. Ertesi sezon devre arasında Newcastle United'a kiralanan 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe forması giymişti.

Bu sezon başında Monaco'da yıldızını yeniden parlatan Slimani, 19 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 7 asistle Fransız temsilcisinde skora en fazla katkı veren oyuncuların başında yer aldı.

Slimani'nin Leicester City ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona ermesine rağmen Cezayirli golcü Portekiz'e dönmek istediğini belirtti.