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07.01.2021 - 15:43 | | Sporx

Islam Slimani'ye Fransa'dan üç teklif var!

Leicester City ile olan sözleşmesinin son 6 ayına giren Islam Slimani'ye Saint-Etienne, Olimpik Marsilya ve Olimpik Lyon teklif yaptı.

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Leicester City'nin gözden çıkardığı ancak yaz transfer döneminde şartları sağlayan kulüp bulamadığı Islam Slimani'ye Fransa'dan 3 kulüp talip oldu.

Le10Sport'un aktardığı habere göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Islam Slimani için 3 kulübün de çok istekli olduğu belirtildi. İlk teklifi Saint-Etienne'in verdiği, Olimpik Marsilya'nın da harekete geçtiği ve Lyon'un da 32 yaşındaki golü için Leicester ile görüştüğü bilgisi verildi.

Geçen sezon Monaco'da iyi bir performans sergileyen Slimani için Leicester City'nin bonservis istemediği ve 3 kulübün de bu transfer için önümüzdeki günlerde Cezayirli oyuncuya resmi tekliflerini sunacağı vurgusu yapıldı.

2018/19 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Fenerbahçe formasıyla 25 maçta forma giyip 5 gol attı.

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