"İşler daha da zorlaştı"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Gaziantepspor'a 1-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Gaziantepspor karşısında kaybetmelerinin alt sıralarda işlerini daha da zorlaştırdığını söyledi.

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hedeflerini büyük oranda değiştirecek bir maça çıktıklarını belirterek, "Kazansaydık farklı bir hedef koyabilirdik. Kaybetmemiz işimizi zorlaştırdı. Pozisyon yokken gol yedik. Maalesef bu mağlubiyet sonrası aşağılarda uğraşacağız" dedi.

İkinci yarıda gol atmak için her türlü riski aldıklarını ifade eden Karaman, "1-0'dan sonra rakibimizin direnci, mücadelesi bize imkan vermedi. Alt sıralardan mücadele ederek çıkacağımıza inanıyorum. Yukarıdaki takımlarla puan farkının ilk yarı sonunda fazla olmaması çok önemli. Kalan iki maçtan maksimum puanları almak zorundayız" diye konuştu.

Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında rakiplerinin oyun yaptığını, kendilerinin ise mücadele ile ayakta kaldıklarını kaydeden Hikmet Karaman, şöyle konuştu:

"Bu maçta oyunu biz yapmalıydık. Bize denk rakiple oynadık. Hücumu bitirmeliydik. Hücumda kalabalıktık ama işi bitiremedik. İstediğimiz oyunu yapamadık. Bireysel olarak maçlara bakamayız. Bu tür maçları bitirmek zorundayız."

Maçın bir çok pozisyonunu tekrar izlediğini belirten Karaman, "Eren'e yapılan pozisyon kesinlikle kırmızı kart ama hakem üzerine yoğunlaşırsak olmaz. Esas biz ne yaptık? Top ayağımızda iken neler yaptık? Yediğimiz golde pozisyon yok, gol yiyoruz. Önce kendimizi kritik etmeliyiz" ifadesini kullandı.