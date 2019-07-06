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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri İsmail Kartal: "Ben hiçbir zaman Vedat Muric'in gitmesini istemedim"
06.07.2019 - 20:35 |

İsmail Kartal: "Ben hiçbir zaman Vedat Muric'in gitmesini istemedim"

Çaykur Rizespor'da 2019-2020 sezonu hazırlıkları başladı. Teknik direktör İsmail Kartal, Vedat Muric'in transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal: "Ben hiçbir zaman Vedat Muric'in gitmesini istemedim"
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 2019-2020 sezonu hazırlıkları başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekipte, adı Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Vedat Muric ile izinli olan Braian Samudio yer almadı. Muric'in İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmana, yeni transferlerle birlikte 15 futbolcu katıldı. Futbolcular, koşunun ardından topla çalışma yaptı. İdman, ilk yarım saatin ardından basına kapalı devam etti.

Kartal: "Muric'in kalmasından yanayım" 
Teknik direktör İsmail Kartal, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun başarılı geçmesi için ekip olarak gayret göstereceklerini belirtti.

Kosovalı oyuncuları Vedat Muric'in adının transferde çok sık geçtiğinin altını çizen Kartal, "Vedat Muric'in kalmasından yanayım. Bütün kulüpler santrfor arıyor ama bulamıyorsunuz. Kendisinin de bir yıl sonra sözleşmesi bitiyor. Tercihi ve kulüp menfaatleri önemli. Kulüp menfaatleri açısından gidebilir ama ben hiçbir zaman Vedat Muric'in gitmesini istemedim. Kalırsa mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları kapsamında büyük çaba harcadıklarını aktaran Kartal, "Transferde ekonomik ve ailevi meselelerden kaynaklı geç kaldık. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal, İstanbul'da çalışmaları sürdürüyor. Eksik bölgeler için oyuncuları kadromuza katarak, lige hazır girmek istiyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'yla yollarını ayıran Mehmet Topal'ın isminin Çaykur Rizespor'la anılmasına da değinen Kartal, "İyi ve kariyerli bir oyuncu ama şartları önemli. Onun şartlarını karşılamak zor gibi görünüyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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